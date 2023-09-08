İsmail Kartal, Jesus'un en pahalı transferlerinden Samet Akaydin'e yol verdi! Kulüp aranıyor - Son Dakika

İsmail Kartal, Jesus'un en pahalı transferlerinden Samet Akaydin'e yol verdi! Kulüp aranıyor

Son Güncelleme: 08.09.2023 11:24

Fenerbahçe, Jorge Jesus döneminin en pahalı transferlerinden olan Samet Akaydin'e kulüp arıyor. İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan ve kendisi de takımdan ayrılmak isteyen milli stopere Süper Lig ve Avrupa'dan talipler çıkabilir.

Fenerbahçe, geçen sezonun ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan 3.7 milyon euroya kadrosuna kattığı Samet Akaydin'e kulüp arıyor.

YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Samet Akaydin ile yolları ayırmak için harekete geçildi. Futbolcunun da takımdan ayrılmak istediği ve yönetimle görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Süper Lig ve Avrupa'dan taliplerini bekleyen futbolcuya, eski kulübü Adana Demirspor'un da ilgi gösterdiği iddia edildi.

SAVUNMADA SON SEÇENEK

Samet Akaydin, Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıktı. Milli futbolcu, Becao ve Djiku'nun takıma katılmasının ardından defansta son seçenek haline geldi.

Samet Akaydın, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal, Jesus'un en pahalı transferlerinden Samet Akaydin'e yol verdi! Kulüp aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmail Kartal, Jesus'un en pahalı transferlerinden Samet Akaydin'e yol verdi! Kulüp aranıyor - Son Dakika
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