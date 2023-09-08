Fenerbahçe, geçen sezonun ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan 3.7 milyon euroya kadrosuna kattığı Samet Akaydin'e kulüp arıyor.
Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Samet Akaydin ile yolları ayırmak için harekete geçildi. Futbolcunun da takımdan ayrılmak istediği ve yönetimle görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Süper Lig ve Avrupa'dan taliplerini bekleyen futbolcuya, eski kulübü Adana Demirspor'un da ilgi gösterdiği iddia edildi.
Samet Akaydin, Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıktı. Milli futbolcu, Becao ve Djiku'nun takıma katılmasının ardından defansta son seçenek haline geldi.
Son Dakika › Spor › İsmail Kartal, Jesus'un en pahalı transferlerinden Samet Akaydin'e yol verdi! Kulüp aranıyor - Son Dakika