İsmail Kartal, Okan Buruk'a cevap verdi - Son Dakika
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İsmail Kartal, Okan Buruk'a cevap verdi

Son Güncelleme: 11.08.2023 20:38

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Okan Buruk'un açıklamalarına cevap verdi. Kartal, geçmişe takılmadan işlerine odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Okan Buruk konusuna da değindi.

"OLMASI GEREKEN BİR CEVAP VERDİM"

İsmail Kartal, Okan Buruk'un, "Sayılmayan goller, 3 gol, bana Fenerbahçe maçını hatırlattı" demesine bir kez daha cevap verdi. Kartal, "Okan Buruk konusunda ben geçmişinde peşinde değilim. Önüme bakıyorum. Olması gereken bir cevap verdim. Aslında ona da başarılar diledim. Bunlara gerek yok, biz işimize bakalım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ettiği maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, "Sayılmayan goller, 3 gol, bana Fenerbahçe maçını hatırlattı" demişti.

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