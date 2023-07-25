İsmail Kartal: Tadic'le balık tutmaya gideceğiz

Fenerbahçe'de 3'üncü dönemine başlayan teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları Zimbru maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni transfer Tadic'le aralarındaki iletişime de değinen Kartal, yıldız futbolcuyla balık tutmaya gideceklerini belirtti.

"TADIC'LE BALIK TUTMAYA GİDECEĞİZ"

Yıldız futbolcu Dusan Tadic'le aralarının iyi olduğunu belirten Kartal, "Tadic'e balıkçı bir aileden geldiğimi söyledim. O da bana balık tutmayı sevdiğini söyledi. Onun oğlu ve benim oğlumla birlikte Boğaz'da balık tutmaya gideceğiz" dedi.

"TAKIMA DESTEK VERİN"

Öte yandan taraftarlara da çağrıda bulunan Kartal, "Çubukluyu giyen, en iyi oyuncumuzdur. Çubuklu formayı giyen takım en iyi takımdır. Her futbolcumuz, üstündeki sorumluluğu bilecek. Buna inanın. Bu çocukların sadece sizin desteğinize ihtiyacı var. Sahaya çıkan takıma destek verin. Gerisi bizde" ifadelerini kullandı.