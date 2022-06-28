İsmail Okumuş FK Antrenörü Faruk Yıldız: "Herkes karakterine yakışanı oynadı" - Son Dakika
Üye Girişi

İsmail Okumuş FK Antrenörü Faruk Yıldız: "Herkes karakterine yakışanı oynadı"

28.06.2022 09:07
İsmail Okumuş FK Antrenörü Faruk Yıldız: "Herkes karakterine yakışanı oynadı"

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu ekiplerinden İsmail Okumuş FK, ilk sezonunda Play-Off'u son maçta kaybetti.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu ekiplerinden İsmail Okumuş FK, ilk sezonunda Play-Off'u son maçta kaybetti. İsmail Okumuş FK antrenörü Faruk Yıldız, "Herkes karakterine yakışanı oynadı" dedi.

2021-2022 sezonunda Kayseri 1.Amatör Küme A Grubunu 36 puanla üçüncü sırada tamamlayan İsmail Okumuş FK, Play-Off'a kalamadı. İlk kez mücadele ettiği 1. Amatör Küme'de oynadığı 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Ligin son maçında, lider Gazi Osman Paşaspor'a 2-1 kaybeden İsmail Okumuş FK maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

İsmail Okumuş FK antrenörü Faruk Yıldız, "Sahada varını yoğunu yüreğini ortaya koyarak oynayan tüm sporcularımı canı gönülden tebrik ediyorum ve sonrasında grubumu lider ve ikinci sırada tamamlayan Gazi Osman Paşaspor ile Kayseri Simya Koleji kulübünü canı gönülden kutluyorum. Güzel bir sezon oldu ve büyük kazanımlar kazandık. Herkes karakterine yakışanı oynadı yine grubumda alin terini yüreğini ortaya koyarak oynayan küme düşen takımlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kümede kalan tertemiz mücadele eden takımlarımızı da tebrik ediyorum futbol da kazanılır, kaybedilir önemli olan iki gün sonra başka mevkilerde karşılaşınca yüz yüze bakıp selamlaşabiliyorsak en büyük kazanım budur. Birde herkes hak ettiğini er yada geç bulur selamlar ve saygılarımla" dedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri 1. Amatör Küme'yi 3 takım namağlup tamamladı Kayseri 1. Amatör Küme'yi 3 takım namağlup tamamladı Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu: Talas Denizspor: 8 Döğerspor: 2 Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu: Talas Denizspor: 8 Döğerspor: 2
Kaynak: İHA

İsmail Okumuş, Faruk Yıldız, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Okumuş FK Antrenörü Faruk Yıldız: 'Herkes karakterine yakışanı oynadı' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:47 Yurt dışında yaşayan Aysun Kayacı'nın son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendi...
08:41 Resmi Gazete'den yayımlandı: Mevduatta stopaj vergisi indirimleri 6 ay daha uzatıldı
08:30 Adı Galatasaray ile anılan Anderson Talisca'nın sözleri gündem oldu! "Gelecek sezon daha büyük hedefler için..."
08:27 Kamuyu 25 milyar TL zarara uğratan şirketlerden hesap soruluyor! "Demir Yumruk" operasyonuyla 3 ayrı suç örgütü lideri ve 250 şüpheli gözaltına alındı
00:48 51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti
00:18 Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 09:13:24. #1.13#
SON DAKİKA: İsmail Okumuş FK Antrenörü Faruk Yıldız: "Herkes karakterine yakışanı oynadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement