Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu ekiplerinden İsmail Okumuş FK, ilk sezonunda Play-Off'u son maçta kaybetti. İsmail Okumuş FK antrenörü Faruk Yıldız, "Herkes karakterine yakışanı oynadı" dedi.

2021-2022 sezonunda Kayseri 1.Amatör Küme A Grubunu 36 puanla üçüncü sırada tamamlayan İsmail Okumuş FK, Play-Off'a kalamadı. İlk kez mücadele ettiği 1. Amatör Küme'de oynadığı 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Ligin son maçında, lider Gazi Osman Paşaspor'a 2-1 kaybeden İsmail Okumuş FK maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

İsmail Okumuş FK antrenörü Faruk Yıldız, "Sahada varını yoğunu yüreğini ortaya koyarak oynayan tüm sporcularımı canı gönülden tebrik ediyorum ve sonrasında grubumu lider ve ikinci sırada tamamlayan Gazi Osman Paşaspor ile Kayseri Simya Koleji kulübünü canı gönülden kutluyorum. Güzel bir sezon oldu ve büyük kazanımlar kazandık. Herkes karakterine yakışanı oynadı yine grubumda alin terini yüreğini ortaya koyarak oynayan küme düşen takımlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kümede kalan tertemiz mücadele eden takımlarımızı da tebrik ediyorum futbol da kazanılır, kaybedilir önemli olan iki gün sonra başka mevkilerde karşılaşınca yüz yüze bakıp selamlaşabiliyorsak en büyük kazanım budur. Birde herkes hak ettiğini er yada geç bulur selamlar ve saygılarımla" dedi. - KAYSERİ