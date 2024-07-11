İsmail Uyanık, TFF başkan adaylığından çekildi - Son Dakika
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Spor

İsmail Uyanık, TFF başkan adaylığından çekildi

İsmail Uyanık, TFF başkan adaylığından çekildi

Samsunspor'un eski başkanlarından İsmail Uyanık daha önce adaylığını açıklasa da yeterli imza sayısına ulaşamayacağını gördüğü belirterek seçime 1 hafta kala Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Seçimler 18 Temmuz'da yapılacak.

11.07.2024 14:13
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Samsunspor'un eski başkanlarından İsmail Uyanık daha önce adaylığını açıklasa da seçime 1 hafta kala Türkiye Futbol Federasyonubaşkan adaylığından çekildiğini bildirdi.

"YETERLİ İMZAYA ULAŞMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Uyanık, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bağımsız ve özerk futbol ilkesiyle çıktığım TFF Başkan Adaylığı yolunda;

Türk futbol paydaşlarının, futbol dışı aktörler tarafından yönetilmek ve yönlendirilmek konusunda aynı kararlılıkta olduğunu,

Futbol ailesinin de katkılarıyla siyaset ve futbolun ayrılmasının gelinen noktada mümkün olmayacağını,

TFF seçimlerinin aynı odaklı iki aday arasında geçebilmesi için uygun ortamın özenle oluşturulduğunu,

Türk Futbol Kulüplerinin, oluşan bu baskı ve korku ortamında, çaresizliklerinden sıyrılmak bir yana bu kaos ve futbol varoluşluğuna açıkça ortak olduklarını müşahede etmekle,

Bu sistemde seçimleri kazanmak bir yana demokratik bir seçime katılmamızın anlamsız ve hatta dosyamızda mevcut 36 cesur imzanın seçime katılma yeter sayısına ulaşmasının mümkün olamayacağını gördüğüm için,

Bana ve ilkelerime imza vererek destek olan tüm futbol paydaşlarına şükranlarımı sunmakla, gelinen noktada TFF seçimlerinde aday olmama kararımı Türk Futbol Kamuoyuyla paylaşırım."

SEÇİM NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Nisan ayında yapılan açıklamada 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verildiği açıklandı. TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

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Son Dakika Spor İsmail Uyanık, TFF başkan adaylığından çekildi - Son Dakika

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