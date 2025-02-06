İsmet Taşdemir: Zor Bir Maç Bizi Bekliyor - Son Dakika
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Spor

İsmet Taşdemir: Zor Bir Maç Bizi Bekliyor

Kocaelispor Teknik Direktörü Taşdemir, Amedspor'la zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti.

06.02.2025 18:41
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- İsmet Taşdemir: "Zor ve iyi bir maç bizi bekliyor"

Kocaelispor'da Amed Sportif Faaliyetler maçı mesaisi sürüyor

KOCAELİ - Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Amedspor devre arasını en iyi geçiren takımlardan bir tanesi. Çok kaliteli transferler yaptılar. Güçlü bir takımla karışılacağız. Zor ve iyi bir maç bizi bekliyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. Zorlu maç öncesi çalışmalarını Körfez Brunga tesislerinde sürdüren Yeşil-siyahlılarda Teknik direktör İsmet Taşdemir, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hafta sonu oynanacak Amed Sportif Faaliyetler maçıyla ilgili konuşan Taşdemir, "Amedspor devre arasını en iyi geçiren takımlardan bir tanesi. Çok iyi transferler yaptılar. Bizim de iyi bir takımımız ve oyuncularımız var. Onlar ara transfer dönemini çok iyi geçirdi. Formda ve kadro kalitesi yüksek bir takımla oynayacağız. Baskı tabii ki olabilir. Oyuncularımız da baskıya alışık. Bu tarz maçları çok oynayan oyuncularımız var. Taraftarımız da yanımızda olacak. Oyuncularımız da onlara layık olmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Onlarla birlikte kazanacağız" şeklinde konuştu.

"Tek odağımız şampiyonluk"

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedeflerini ve bu süreçteki kadro planlaması hakkında konuşan Taşdemir, "Sezon sonunda ulaşmak istediğimiz hedef belli. Bu hedef için diğer pürüzleri göz ardı edebiliriz. Takımlar kupa maçlarında sakat verebiliyor. Transfer de bitti sayılır. Çok önemli birkaç oyuncumuzu o maçlarda kaybedersek hedefimiz açısından büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Hedefimize ulaşmaya kitlendik. Kupanın bu camia için ne kadar önemli olduğunu da biliyorum. Kupayı angarya olarak görmüyorum tabii ki ama lige öncelik vermemiz gerekiyor. Tek hedef odaklı gidersek inşallah bizim için daha iyi olacak. Kocaelispor bünyesindeki her oyuncu bizim için çok değerli. Şampiyonluk yolunda hangi oyuncumuzdan ne zaman ne tür katkı alacağımızı bilmiyoruz. Biz hepsine güveniyoruz ve yolun sonunda mutlu olacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Rivas transferi son aşamada"

Transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren Taşdemir, "Devre arası transferleri her zaman zordur. Bazen oyuncuyla anlaşsanız bile beklenmedik sorunlar ortaya çıkabilir. Bazen kulüplerle sorun çıkıyor. Takımımız için en doğrusunu kulübümüzün parasını çöpe atmadan hareket etmeye çalışıyoruz. Yönetimimizle istişare içindeyiz. Yönetimimizle oluşturduğumuz listedeki oyunculardan birisiydi Rivas. Görüşmeler son aşamada ancak imzalar atılmadan tabii ki bitmiş sayılmıyor. Bu tür sıkıntılar da yaşanabiliyor. Kalecimiz Batuhan yeni geldi. Ufak bir sakatlığı var ve birkaç hafta içinde geri dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İsmet Taşdemir: Zor Bir Maç Bizi Bekliyor - Son Dakika

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