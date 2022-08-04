Ünlü futbolcu Vİdal, sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaştı, videoya yorum yağıyor - Son Dakika
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Ünlü futbolcu Vİdal, sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaştı, videoya yorum yağıyor

04.08.2022 15:33
Ünlü futbolcu Vİdal, sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaştı, videoya yorum yağıyor

İsmi Süper Lig devleriyle de anılan ancak Brezilya ligi ekiplerinden Flamengo'ya transfer olan Arturo Vidal, son zamanlarda sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya başladı. Sevgilisi Sonia ile ilgili paylaşımlarına ise çok sayıda yorum yapılıyor.

Dünyaca ünlü Şilili futbolcu Arturo Vidal, sosyal medya platformu TikTok'u oldukça aktif kullanıyor. Bu platformda, sevgilisi Sonia Isaza ile ilgili paylaşımlar yapan oyuncunun 2.7 milyon takipçisi bulunuyor.

SEVGİLİSİNİN KALÇASINI PAYLAŞTI

Kariyerinde Juventus, Bayern Münih, Barcelona, Inter gibi büyük kulüpler bulunan Arturo Vidal, son zamanlarda sosyal medya fenomenliğine merak salmış durumda. Aktif olarak paylaşım yapan tecrübeli futbolcunun sevgilisiyle ilgili paylaşımları oldukça ilgi görüyor. Yaptığı son paylaşım ise 1.2 milyon görüntülenmeye ulaştı.

OLAYLI AŞK

2019'da eski eşi Maria'dan ayrılan Vidal'in, eşini Sonia ile aldattığı öne sürülmüştü. Şu sıralar sosyal medyada oldukça ünlü olan Kolombiyalı fitness eğitmeni Sonia Isaza'nın ise İnstagram'da 3.5 milyon, TikTok'ta ise 780 bin takipçisi bulunuyor.

Ünlü futbolcu Vİdal, sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaştı, videoya yorum yağıyor
Ünlü futbolcu Vİdal, sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaştı, videoya yorum yağıyor
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Arturo Vidal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü futbolcu Vİdal, sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaştı, videoya yorum yağıyor - Son Dakika


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