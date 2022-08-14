La Liga'da sezon öncesinde 153 milyon avro ile transfere en fazla parayı harcayan ve şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Barcelona, transfer yapmayan Rayo karşısında sahadan 1 puanla ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Barcelona, La Liga'ya sahasında golsüz beraberlikle başladı - Son Dakika

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