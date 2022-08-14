Barcelona, La Liga'ya sahasında golsüz beraberlikle başladı - Son Dakika
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Barcelona, La Liga'ya sahasında golsüz beraberlikle başladı

14.08.2022 00:23
Barcelona, La Liga'ya sahasında golsüz beraberlikle başladı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun 1. haftasında sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşan Barcelona golsüz berabere kaldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun 1. haftasında sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşan Barcelona golsüz berabere kaldı.

Barcelona'da yeni transferlerden Robert Lewandowski, Raphinha ve Andreas Christensen ilk 11'de sahaya çıktı.

Karşılaşmaya boyunca Lewandowski, Dembele ve Raphinha ile gol arayan Katalan ekibi yakaladığı az sayıdaki pozisyonu değerlendiremedi.

La Liga'da sezon öncesinde 153 milyon avro ile transfere en fazla parayı harcayan ve şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Barcelona, transfer yapmayan Rayo karşısında sahadan 1 puanla ayrıldı.

Barcelona'da Sergio Busquets, maçın uzatma dakikalarında (90+3) Radamel Falcao'ya yaptığı faulun ardından ikinci sarı kartla birlikte çıkan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Kaynak: AA

Barcelona, İspanya, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona, La Liga'ya sahasında golsüz beraberlikle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Barcelona, La Liga'ya sahasında golsüz beraberlikle başladı - Son Dakika
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