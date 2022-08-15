Atletico Madrid, Getafe deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika
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Atletico Madrid, Getafe deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı

15.08.2022 22:42
Atletico Madrid, Getafe deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Getafe'yi 3-0 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Getafe'yi 3-0 mağlup etti.

Madrid kentinin iki takımının karşı karşıya geldiği maçta Atletico'nun galibiyet gollerini Alvaro Morata (Dk. 14 ve Dk. 58) ve Antoine Griezmann (Dk. 74) attı.

Lige derbi galibiyeti ile başlayan Atletico Madrid averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Diğer yandan Getafe'de oynayan ve geçen sezon rakip ağları 16 kez havalandırarak takımının gol kralı olan milli futbolcu Enes Ünal, hazırlık maçlarında olduğu gibi henüz golle buluşamadı.

Enes, ilk 11'de sahaya çıkıp 81. dakikada yerini Jaime Mata'ya bıraktı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Atletico Madrid, Getafe deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atletico Madrid, Getafe deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika
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