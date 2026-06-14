İspanya, 2026 Dünya Kupası'nda Şampiyonluk Peşinde - Son Dakika
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İspanya, 2026 Dünya Kupası'nda Şampiyonluk Peşinde

14.06.2026 11:15
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İspanya, 16 yıl aradan sonra 2026 Dünya Kupası'nda yeniden şampiyonluk hedefliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İspanya, 16 yıl sonra yeniden dünyanın zirvesine çıkmaya çalışacak.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile H Grubu'nda yer alan İspanya, ilk maçını Yeşil Burun Adaları ile 15 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00'da Atlanta Stadı'nda oynayacak.

Grubun diğer maçında ise Suudi Arabistan ile Uruguay, 16 Haziran Salı günü TSİ 01.00'de Miami Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İspanya, 16 yıl sonra ikinci şampiyonluk peşinde

İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 16 kez mücadele etti.

Son 13 Dünya Kupası'nın tamamında yer alan İspanya, tarihindeki tek şampiyonluğunu 2010 yılında yaşadı.

Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nı kazanarak tarihindeki ilk şampiyonluğunu yaşayan İspanya, son yıllarda yaşadığı hayal kırıklıklarını geride bırakıp yeni jenerasyonuyla turnuvaya iddialı geliyor.

İspanya, 16 yıllık aranın ardından tekrar kupaya uzanmayı hedefliyor.

Öne çıkan oyuncuları

İspanya'nın yeni jenerasyonunun merkezinde Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal yer alıyor.

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen dünyanın en etkili hücum oyuncularından biri olarak gösterilen Yamal, sürati, bire birdeki etkinliği, oyun görüşü ve bitiriciliğiyle takımın en önemli hücum silahı konumunda bulunuyor.

İlk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan ve adale sakatlığı geçen Yamal'ın, takımının Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maçta süre alması bekleniyor.

Orta sahada ise Barcelona'dan Pedri, Manchester City'nin yıldızı Rodri, Paris Saint-Germain forması giyen Fabian Ruiz, Gavi ve Martin Zubimendi gibi üst düzey oyuncular İspanya'nın en büyük gücünü oluşturuyor.

92 yıl sonra bir ilk

İspanya'nın Dünya Kupası'nda mücadele ettiği 92 yıllık tarihinde ilk kez, ülkenin en çok kupa kazanan kulübü Real Madrid'den hiçbir oyuncu milli takım kadrosunda yer almadı.

İspanya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosuna da Real Madrid'den hiçbir oyuncu dahil edilmemişti.

Yeşil Burun Adaları, ilk kez Dünya Kupası'nda

Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda sahne alacak.

Teknik direktörlüğünü Pedro Leitao Brito'nun yaptığı "Mavi Köpekbalıkları", güçlü savunma organizasyonu ve disiplinli oyun yapısıyla dikkat çekiyor.

Trabzonsporlu savunma oyuncusu Wagner Pina, Başakşehir'de forma giyen Nuno da Costa ve Iğdır FK'da oynayan Ryan Mendes, Yeşil Burun Adaları'nın kadrosunda yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İspanya, 2026 Dünya Kupası'nda Şampiyonluk Peşinde - Son Dakika

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