İspanya Başbakanı, kadın futbolcuyu dudağından öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'in istifasını istedi

Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nda futbolcu Jenni Hermoso'yu İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'in dudağından öpmesi tepki çekmişti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Madrid'deki Başbakanlık Konutu Moncloa'da düzenlediği basın toplantısında, bir soru üzerine, Hermoso'yu dudağından öpmesinden dolayı eleştirilen Rubiales'in özür içerikli açıklamalarının yeterli olmadığını ve istifasını istediğini söyledi.

"ÖZÜRLERİ YETERLİ DEĞİL"

İfadelerinde dolaylı olarak RFEF Başkanı'nın istifasını talep eden Sanchez, "Gördüğümüz kabul edilebilir bir hareket değil. Rubiales'in bu olay sonrasındaki özürleri de yeterli değil. Hatta uygun bile değil. Basında gördüğümüz hareketlerine açıklık getirecek adımlar atmaya devam etmesi gerekir." dedi.