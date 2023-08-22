İspanya Başbakanı, kadın futbolcuyu dudağından öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'in istifasını istedi - Son Dakika

İspanya Başbakanı, kadın futbolcuyu dudağından öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'in istifasını istedi

Son Güncelleme: 22.08.2023 17:18

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in futbolcu Jenni Hermoso'yu dudağından öpmesini eleştirdi ve istifasını istediğini söyledi. Sanchez, Rubiales'in özür açıklamalarının yeterli olmadığını belirtti.

Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nda futbolcu Jenni Hermoso'yu İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'in dudağından öpmesi tepki çekmişti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Madrid'deki Başbakanlık Konutu Moncloa'da düzenlediği basın toplantısında, bir soru üzerine, Hermoso'yu dudağından öpmesinden dolayı eleştirilen Rubiales'in özür içerikli açıklamalarının yeterli olmadığını ve istifasını istediğini söyledi.

"ÖZÜRLERİ YETERLİ DEĞİL"

İfadelerinde dolaylı olarak RFEF Başkanı'nın istifasını talep eden Sanchez, "Gördüğümüz kabul edilebilir bir hareket değil. Rubiales'in bu olay sonrasındaki özürleri de yeterli değil. Hatta uygun bile değil. Basında gördüğümüz hareketlerine açıklık getirecek adımlar atmaya devam etmesi gerekir." dedi.

NE OLMUŞTU?

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı finalde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa kazanan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı için Sidney'deki maç sonrasında yapılan madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales'in bazı hareketleri tepki çekmişti. İspanya'nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününden uygunsuz hareketler yapan Rubiales, daha sonra madalya töreninde de İspanyol futbolcu Hermoso'yu dudağından öpmüştü. RFEF Başkanı hata yaptığını kabul ederek özür dilese de bazı bakanlar, siyasetçiler ve sivil toplum örgütleri istifasını istedi.

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SON DAKİKA: İspanya Başbakanı, kadın futbolcuyu dudağından öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'in istifasını istedi - Son Dakika
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