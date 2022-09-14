Barcelona ile tüm kulvarlarda 54 maça çıkan genç futbolcu, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Barcelona, genç yıldızı Gavi ile sözleşme yeniledi - Son Dakika

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