İspanya\'da gündem Arda Güler oldu! Bakın neden

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Real Madrid, grubun ilk maçında Al Hilal ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Real Madrid forması giyen Arda Güler, maçın ikinci yarısı başlarken oyuna dahil oldu.

İSPANYA'DA GÜNDEM OLDU

İlk yarıda etkisiz bir oyun sergileyen Real Madrid, ikinci yarıda Arda'nın da oyuna girmesiyle birlikte rakip kalede daha etkili oldu. Milli yıldızın 1 şutu direkten dönerken, hazırladığı iki pozisyonu da takım arkadaşları gole çeviremedi. 20 yaşındaki yıldızın bu performansı İspanyollardan tam not aldı.

İspanya'dan AS gazetesi, Arda Güler ile ilgili yorum yaparak, ''Arda oyuna girdikten sonra Real Madrid hücumu daha da çeşitlendi. Rakip kalede baskı kuruldu ve tehlikeler yaratıldı. İlk yarıdaki oyun ve ikinci yarıdaki oyun arasında kocaman fark vardı. Arda Güler bu sezon daha çok forma şansı bulacağını herkese gösterdi.'' şeklinde ifadeler kullanıldı.

Marca ise Arda Güler ile ilgili, ''Penaltının Federico Valverde yerine Modric ya da Arda tarafından kullanılması gerekiyordu. İkisi de o penaltıyı hak etmişti. Arda Güler oyuna girdiği andan itibaren farkını gösterdi ve tüm taraftarları ayağa kaldırdı.'' dedi.