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İspanya, futbol tarihine geçen seriye son verdi - Son Dakika

İspanya, futbol tarihine geçen seriye son verdi

07.10.2021 07:29

UEFA Uluslar Ligi Yarı Final karşılaşmasında İspanya, deplasmanda İtalya'yı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte İtalya'nın futbol tarihine geçen 37 maçlık namağlup serisi sona ererken, İspanya da adını finale yazdırdı.

UEFA Uluslar Ligi Yarı Final mücadelesinde İtalya ile İspanya karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta İspanya, İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik serisine son verdi ve rakibini 2-1'lik skorla devirerek adını finale yazdırdı.

FERRAN TORRES DUBLE YAPTI

Karşılaşmada İspanya'nın gollerini 17 ve 45+2. dakikada Ferran Torres kaydetti. 42. dakikada Bonucci'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İtalya'nın tek golünü ise 83. dakikada Pellegrini kaydetti. İtalya'nın dünya tarihine geçen 37 maçlık namağlup serisi sona ererken İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde finale yükseldi. İtalya ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazandı. UEFA Uluslar Ligi'nin bir diğer finalisti ise Belçika ve Fransa'nın kapışmasının ardından belli olacak.

İspanya, futbol tarihine geçen seriye son verdi

Giuseppe Meazza Stadı, İspanya, İtalya, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya, futbol tarihine geçen seriye son verdi - Son Dakika Spor


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