Spor

Stat: Köln

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)

İspanya: Unai Simon, Carvajal (Dk. 81 Jesus Navas), Le Normand, Laporte, Cucurella (Dk. 66 Grimaldo), Pedri (Dk. 52 Olmo), Rodri, Fabian Ruiz (Dk. 81 Merino), Yamal, Williams, Morata (Dk. 66 Oyarzabal)

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Gvelesiani (Dk. 79 Kvekveskiri), Kashia, Dvali, Lochoshvili (Dk. 63 Tsitaishvili), Chakvetadze (Dk. 63 Davitashvili), Kiteishvili (Dk. 41 Altunashvili), Kochorashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze (Dk. 79 Zivzivadze)

Goller: Dk. 18 Le Normand (Kendi kalesine) (Gürcistan), Dk. 39 Rodri, Dk. 51 Fabian Ruiz, Dk. 75 Williams, Dk. 83 Olmo (İspanya)

Sarı kartlar: Dk. 44 Morata (İspanya), Dk. 71 Davitashvili (Gürcistan)

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turu maçında İspanya, Gürcistan'ı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

18. dakikada Gürcistan öne geçti. Hızlı çıkan Gürcistan'da Mikautadze'nin pasıyla sağdan bindiren Kakabadze meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Arka direkteki Le Normand'in ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

39. dakikada İspanya beraberliği yakaladı. Williams'ın pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Rodri'nin yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mamardashvili'nin solundan filelere gitti: 1-1.

51. dakikada İspanyollar öne geçti. Yamal'ın sağdan ortasında altıpasa hareketlenen Fabian Ruiz, arka direkte kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Mamardashvili'nin müdahalesi yetersiz kalınca top ağları havalandırdı: 2-1.

75. dakikada fark 2'ye çıktı. Sol kanatta aldığı topla ceza sahasına giren Williams, çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

83. dakikada İspanya bir gol daha buldu. Ceza yayı içinde topla buluşan Olmo, rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla skoru 4-1'e getirdi.

Bu sonuçla İspanya çeyrek finalist olurken, Gürcistan EURO 2024'e veda etti.