İspanya hocası, 39 maçlık seriye rağmen İngiltere öncesi rehavet olmayacağını söyledi - Son Dakika
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İspanya hocası, 39 maçlık seriye rağmen İngiltere öncesi rehavet olmayacağını söyledi

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İspanya Teknik Direktörü Luis de La Fuente, İngiltere ile oynanacak Uluslar A Ligi maçı öncesi 39 maçlık yenilmezlik serisine rağmen rehavet olmayacağını söyledi. Futbolcularının daha fazla kazanma ve tarih yazma isteğini vurgulayan de La Fuente, gelişme potansiyeline dikkat çekti.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de La Fuente, "Futbolcularımı tanıyorum, kazandıkça daha fazla kazanmak, tarih yazmaya devam etmek ve gelişmeyi sürdürmek istediklerini biliyorum." dedi.

İspanyol teknik adam, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta İngiltere ile deplasmanda oynayacağı ilk maç öncesinde Wembley Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Wembley Stadı'nın büyüleyici bir atmosfere sahip olduğunu belirten de La Fuente, "Yarınki atmosferin İngiltere-İspanya karşılaşmasının anlamına kesinlikle yakışır düzeyde olacağına eminim. Milli takımla tekrar sahaya çıkmanın, formamızda ikinci yıldızı taşımanın ve İngiltere gibi büyük bir rakiple oynamanın anlamı nedeniyle elbette mutluyuz." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, İngiltere karşısındaki kadro tercihiyle ilgili soruya, "Bu maç için en uygun olduğunu düşündüğümüz isimleri sahaya süreceğiz. Her maç farklıdır, bunun klasik bir cümle olduğunu biliyorum ama gerçekten böyle. Şimdiye kadar gösterdiğimiz performansın artık bir önemi yok. Şu an farklı bir aşamadayız, oyuncular da öyle." yanıtını verdi.

De La Fuente, 39 maçlık yenilmezlik serisinin hatırlatılması ve takımın rehavete kapılmasından endişe edip etmediğinin sorulması üzerine, "Rahatlama olmayacağını garanti ederim. Performans ve sonuçlar açısından yarın harika bir rakibe karşı zorlu bir maça çıkacağız. Ne olursa olsun rahatlama olmayacağının garantisini veriyorum. Futbolcularımı tanıyorum, kazandıkça daha fazla kazanmak, tarih yazmaya devam etmek ve gelişmeyi sürdürmek istediklerini biliyorum. Hedeflere ulaşmanın tek yolu budur. Şimdiye kadar yaptıklarımız artık yetmez, daha da iyi performans göstermeliyiz. İşin en zor kısmı bu ama iyi haber şu ki bu takımın hala çok büyük bir gelişme potansiyeli var. Tavan noktasına ulaşmadık ve performansımızı daha da artırabiliriz. Yarın buna kesinlikle ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.

İspanyol çalıştırıcı, 19 Temmuz'da Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından hayatının nasıl değiştiği sorusunu, "Evet, Avrupa Şampiyonası'nı kazandıktan sonra halkın takdiri zaten büyüktü. Dünya Kupası ise tamamen farklı bir boyut. Sadece İspanya'da değil, bulunduğum diğer ülkelerde de insanlar beni tanıyor. İnsanların gelip bize, teknik ekibe teşekkür etmesi çok özel bir duygu. Yaşattığımız mutluluk için teşekkür etmeleri en güzel şey. İnsanların gözündeki o mutluluğu görmek beni daha da mutlu ediyor." şeklinde yanıtladı.

Rodri: "Rakiplere saldığımız korkunun da farkındayız"

Milli Takım kaptanı Rodri ise formalarında iki yıldıza sahip olmanın getirdiği sorumluluğun ne anlama geldiğini bildiklerini belirterek, "Rakiplere saldığımız korkunun farkındayız. Elde ettiğimiz şeylerle asla yetinmiyoruz, geçmiş geçmişte kaldı ve şimdi bize bir ünvan daha kazanmak için ilham veren Uluslar Ligi zamanı. Yarın önemli turnuvalarda da büyük işler başarmış harika bir milli takıma karşı oynayacağız." diye konuştu.

İspanyol futbolcu, eski takımı Manchester City'nin Premier Lig kurallarını ihlal ettiği haberleriyle ilgili soruya, "Yanlış hatırlamıyorsam 2020'de tam olarak aynı hukuki süreci yaşadık. Suçlayan taraf farklıydı. Kulüp bize her zaman masum olduğumuza dair sakinlik telkin etti, çünkü yanlış bir şey yapmamışlardı. Biz de kulübe güvendik ve kulüp aklandı. Sürecin aynı olduğunu hatırlatmak isterim. İlk kararda suçlu bulunup sonra aklanmışlardı. Karar ne çıkarsa çıksın ben çok yakından tanıdığım kulübün masumiyetine güveniyorum." yanıtını verdi.

2024 yılında Ballon d'Or ödülü kazanan Rodri, bu yılki beklentisiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Sahada ne gösterdiğinize ve gazetecilerden oluşan özel bir jürinin kararıyla verilen bir ödül. Bireysel ünvanların, kolektif çalışmanın ve kolektif bir sporun ödülü olduğunu her zaman söyledim. Benim gibi oyuncuların ulaştığı hiçbir şey takım arkadaşları olmadan anlaşılamaz. Elbette kişisel olarak her zaman bir İspanyol'un kazanmasını isterim dedim, ama mantıken ben de kazanmak isterim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
İngiltereİspanyaFutbolSporSon Dakika

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