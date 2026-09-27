İspanya, İngiltere'yi Wembley'de 3-2 yendi, yenilmezlik serisi 39 maça çıktı

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere'yi yenerek sahip oldukları harika takımın kapasitesini bir kez daha kanıtladıklarını söyledi.

Wembley Stadı'nda İngiltere'yi 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Louzan, "Avrupa futbolunun en büyük mabetlerinden birindeyiz. İki ay önce Dünya Kupası'nı kazandık. Bugün İngiltere'yi yenerek sanırım sahip olduğumuz harika takımın kapasitesini bir kez daha kanıtladık. Gerçekten çok mutluyuz." diye konuştu.

Louzan, Ballon d'Or'a aday gösterilen İspanyol futbolcularla ilgili soruya, "Lamine Yamal için, İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Debbie de bana onun bu yıl Ballon d'Or'u kazanabileceğini düşündüğünü söyledi. İspanya'da bu şekilde ödüllendirilebilecek birkaç oyuncumuz var. Bekleyip göreceğiz." yanıtını verdi.

İspanya'ya galibiyeti getiren golü atan Mikel Oyarzabal, ilk yarının son bölümünde üst üste gol yemeleriyle ilgili, "Maçın bazı bölümlerinde top kayıpları yapmaya başlarsınız, ince pasları oturtamazsınız, seken topları kazanamazsınız. Onlar da sonuçta üstünüze gelmeye başlar, korkunç bir potansiyelleri var. O anlarda rakibin ve oyuncularının da hakkını vermek lazım. Ama bence önemli olan durumu tersine çevirmeyi başarmamızdı ve bir kez daha kazandık." ifadelerini kullandı.

Oyarzabal, Ballon d'Or için ilk 3 adayının kimler olduğu sorusunu, "Lamine Yamal, Rodri ve Fabian Ruiz'i söylerdim, 3 isim vermiş olmak için. Verdikleri emeklerle orada olmayı hak eden daha pek çok oyuncu var. Benim ilk 3'üm bu şekilde olurdu." şeklinde yanıtladı.

Baena: "Bu milli takımın pes etmeme gibi çok güzel bir özelliği var"

Takımının ikinci golünü kaydeden Alex Baena ise milli formayla ortaya koyduğu performansla ilgili, "Kendimi çok rahat hissediyorum. Buraya her gelişimde kendime olan güvenim tam oluyor. Umarım bu güzel gidişat uzun süre devam eder." dedi.

İspanya'nın yenilmezlik serisini 39 maça çıkarmasıyla ilgili Baena, "Çok ama çok hırslı bir grubuz. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Bu takımın iyi yanı bence yorulmak bilmeyen bir yapımızın olması, hep daha fazlasını istememiz. Ayrıca bu, hakem son düdüğü çalana kadar o hırsı kaybetmeyip büyük şeyler başarmamızı sağlayan bir ruh. Bu milli takımın pes etmeme gibi çok güzel bir özelliği var." ifadelerini kullandı.

Baena, Ballon d'Or için adaylarının kimler olduğu sorusuna, "Daha önce de söylemiştim, Lamine Yamal kazanmalı. Çünkü bugünkü maçı izlerseniz arkanıza yaslanıp nasıl oynadığının tadını çıkarırsınız. Rodri ve Messi'yi de eklerdim. Ayrıca bu yıl başardığı her şeyden dolayı Fabian'ı da dahil edebiliriz." yanıtını verdi.