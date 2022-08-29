Dünyaca ünlü futbolcu Aubameyang, evine giren hırsızlar tarafından darp edildi. Eşyaları çalınan yıldız futbolcunun, olay sırasında ailesiyle evde olduğu bildirildi.
İspanyol basınından El Pais'in aktardığı bilgiye göre, Aubameyang'ın Barcelona'daki evine sabah saatlerinde 4 hırsız girdi. Gabonlu futbolcunun hem eşyaları çalındı, hem de silahlı soyguncular tarafından darp edildi.
Ailesiyle birlikte büyük korku yaşayan Aubameyang'ın durumu için kulüpten de açıklama gecikmedi. Olayı doğrulayan Barcelona, oyuncunun ve eşinin iyi durumda olduğunu söyledi. İspanyol basının aktardığına göre evde bulunan mücevherlerin kasasını açmaya çalışan hırsızlar, ünlü futbolcu ve eşini silahla tehdit etti. Daha sonra soyguncuların değerli eşyaları çalıp, arabaya binerek evden uzaklaştığı bildirildi.
Son Dakika › Spor › Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı - Son Dakika