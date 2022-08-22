Fransa Lig 1 ekibi Olympique Lyon'un oyuncusu olan ve geçen sezonu Belçika ekibi Oud-Heverlee Leuven'de kiralık geçiren 21 yaşındaki defans oyuncusu, İspanyol ekibi Valencia ile anlaştı. 1 yıl kiralık olarak İspanya ekibinde forma giyecek olan milli futbolcu, Valencia ile 1+5 yıllık sözleşme imzaladı.Yarın İspanya'ya gidecek olan Özkacar sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Cenk Özkacar Valencia'da - Son Dakika

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