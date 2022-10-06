Sevilla Kulübü, teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine son verdi - Son Dakika
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Sevilla Kulübü, teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine son verdi

06.10.2022 10:52
Sevilla Kulübü, teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine son verdi

İspanya Ligi (LaLiga) ekiplerinden Sevilla'da, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Borussia Dortmund'u ağırladığı ve 4-1 kaybettiği maçın ardından teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine son verildi.

İspanya Ligi (LaLiga) ekiplerinden Sevilla'da, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Borussia Dortmund'u ağırladığı ve 4-1 kaybettiği maçın ardından teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine son verildi.

2019 yılı haziran ayında Sevilla'nın başına geçen, Ocak 2021'de de sözleşmesini 3 yıl uzatan Lopetegui, bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde art arda alınan kötü sonuçların ardından koltuğunu kaybetti.

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, Lopetegui'nin görevde olduğu ilk üç yılda hedefleri tutturduğu ve mükemmel bir iş çıkardığı ancak bu sezon alınan sonuçların onun bu başarılı çizgisinin altında kaldığını belirtti.

Kırmızı beyazlı takımda 121 lig, 15 Kral Kupası, 16 Avrupa Ligi, 17 Şampiyonlar Ligi ve 1 Avrupa Süper Kupa finaline çıkan Lopetegui'nin, Joaquin Caparros, Unai Emery, Manolo Cardo ve Ramon Encinas'ın ardından Sevilla tarihinde en fazla maça çıkan 5. teknik direktör olduğu hatırlatıldı.

Ayrıca, 2019-2020 sezonunda kulüp tarihinin 6. UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandırması başta olmak üzere verdiği katkılardan dolayı İspanyol teknik adama teşekkür edildi.

Sampaoli gündemde

İspanyol basını, hafta başından bu yana verdiği haberlerde Lopetegui'nin gönderileceğini ve yerine Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli'nin getirileceğini ileri sürdü.

Son olarak geçen sezon Fransa'nın Olimpik Marsilya takımını çalıştıran 62 yaşındaki Sampaoli'nin Sevilla'ya geldiği ve bugün imza atıp, takımın başında antrenmana çıkacağı iddia edildi.

LaLiga'nın geride kalan 7 haftasında sadece 5 puan toplayan Sevilla, 17. sırada yer alırken, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda ise 1 puanla 3. durumda bulunuyor.

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Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi İspanyol basınından bomba iddia! Lopetegui ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sevilla, Fatih Terim'i takımın başına getirmek istiyor İspanyol basınından bomba iddia! Lopetegui ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sevilla, Fatih Terim'i takımın başına getirmek istiyor
Kaynak: AA

Borussia Dortmund, Julen Lopetegui, Sevilla FC, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sevilla Kulübü, teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine son verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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