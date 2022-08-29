Barcelonalı futbolcu Aubameyang'ı darbedip evini soydular - Son Dakika
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Barcelonalı futbolcu Aubameyang'ı darbedip evini soydular

29.08.2022 12:28
Barcelonalı futbolcu Aubameyang'ı darbedip evini soydular

İspanya'nın Barcelona takımında oynayan Pierre Emerick Aubameyang'ın evinde silahlı soygun oldu.

İspanya'nın Barcelona takımında oynayan Pierre Emerick Aubameyang'ın evinde silahlı soygun oldu.

Katalan basınında yer alan haberde, 33 yaşındaki Aubameyang'ın evinin silahlı 4 kişi tarafından soyulduğu bildirildi.

Futbolcu ve ailesinin evde olduğu sırada, gece yarısı saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, yüz maskeleriyle bahçeden eve giren hırsızların silahla futbolcuyu ve eşini tehdit ettiği, bazı mücevherlerin bulunduğu kasayı zorla açtırıp, içindekileri aldıktan sonra kaçtığı aktarıldı.

RAC 1 radyosu, polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, demir bir sopayla çenesine vurulan Aubameyang ve eşinin ellerinin bağlandığı ve yaklaşık 1 saat yerde kaldıkları kaydedildi.

Hafif yara alan futbolcu ve eşinin durumlarının iyi olduğu, kaçan soyguncuların arandığı açıklandı.

El Periodico gazetesi de, yaklaşık iki ay önce aynı eve yine hırsızların girdiğini ancak Aubameyang ve ailesinin o sırada evde olmadıklarını yazdı.

İspanya'da futbolcuların evine hırsız girme vakaları geçmişte de yaşanmış, Barcelona'da futbolculardan Jordi Alba, Kevin Boateng'in de evleri soyulmuştu.

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Kaynak: AA

Pierre Emerick Aubameyang, Barcelona, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelonalı futbolcu Aubameyang'ı darbedip evini soydular - Son Dakika

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