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İspanya Süper Kupası'nda Athletic Bilbao finalde - Son Dakika

İspanya Süper Kupası'nda Athletic Bilbao finalde

13.01.2022 23:56
İspanya Süper Kupası'nda Athletic Bilbao finalde

İspanya'da futbol Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'i geriden gelerek 2-1 mağlup eden Athletic Bilbao adını finale yazdırdı.

İspanya'da futbol Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'i geriden gelerek 2-1 mağlup eden Athletic Bilbao adını finale yazdırdı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf Athletic Bilbao olsa da Madrid takımı 62. dakikada Portekizli Joao Felix'in kafa golüyle öne geçti.

Geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan Atletic Bilbao 77. dakikada Yeray Alvarez kafa vuruşundan gelen golüyle skora yeniden eşitliği getirdi.

Ataklarını attıran Bask takımı 81. dakikada 19 yaşındaki forveti Nicholas Williams'ın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kupanın son şampiyonu olan Athletic Bilbao, dün oynanan diğer yarı final karşılaşmasında Barcelona'yı 3-2 yenen Real Madrid ile finalde karşılaşacak.

Son 3 yıldır 4'lü final formatında oynanan Süper Kupa'da final maçı 16 Ocak pazar günü TSİ 21.30'da başlayacak.

İspanya Süper Kupasını en çok kazanan takım 13 kez ile Barcelona olurken, Real Madrid 11 kez, son şampiyon Athletic Bilbao ise 3 kez bu kupayı müzesine götürdü.

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Atletico Madrid, Athletic Bilbao, İspanya, Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İspanya Süper Kupası'nda Athletic Bilbao finalde - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İspanya Süper Kupası'nda Athletic Bilbao finalde - Son Dakika
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