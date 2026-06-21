İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0 Yenerek Gürültü Koptu - Son Dakika
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İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0 Yenerek Gürültü Koptu

21.06.2026 21:29
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İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Stat: Atlanta

Hakemler: Raphael Claus, Danilo Manis, Rodrigo Correa (Brezilya)

İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Pedri (Dk. 71 Ruiz), Olmo (Dk. 61 Merino), Rodri, Yamal (Dk. 46 Pino), Baena (Dk. 61 Williams), Oyarzabal (Dk. 46 Torres)

Suudi Arabistan: Al Owais, Abdulhamid, Al Tambakti, Lajami, Al Amri (Dk. 61 Alhaji), Al Harbi, Nasser Al Dawsari (Dk. 90 Ghannam), Al Khaibari (Dk. 46 Kanno), Al Juwayr (Dk. 46 Al Hamdan), Al Brikan (Dk. 61 Al Shamat), Salem Al Dawsari

Goller: Dk. 10 Yamal, Dk. 21 ve 24 Oyarzabal, Dk. 49 Al Tambakti (kendi kalesine) (İspanya)

Sarı kartlar: Dk. 30 Salem Al Dawsari, Dk. 60 Kanno (Suudi Arabistan)

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, H Grubu'ndaki ikinci maçında Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti.

Yeşil Burun Adaları karşısında aldığı sürpriz beraberlikle Suudi Arabistan karşısına üzerinde baskıyla çıkan İspanya, Uruguay'a karşı başarılı savunması sayesinde turnuvaya 1 puanla başlayan rakibinin savunmasını çözmekte zorlanmadı.

Tribünlerin neredeyse tamamında kırmızı rengin hakim olduğu 68 bin kişilik Atlanta Stadı'nda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Lamine Yamal'ın topla buluştuğu anda çatının da etkisiyle muazzam bir tezahürat yükseldi.

18 yaşındaki yıldız futbolcunun, tribünlerin beklentisine yanıt vermesi sadece 10 dakika sürdü. Sol kanattan Baena'nın yerden arka direğe pasında ceza alanında hareketlenen Yamal, kayarak yaptığı vuruşla İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.

Özgüveni yerine gelen İspanya'nın ceza alanında topla buluşmakta hiç zorlanmadığı ilk yarım saatlik bölümde Oyarzabal skor tabelasını iki kez değiştirdi.

21. dakikada Baena'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, savunmanın uzaklaştıramadığı topu arka direkte önünde bulan Oyarzabal, farkı ikiye çıkaran golü attı.

24. dakikada Porro'nun sağ taraftan ortasında, Cucurella'nın indirdiği topu Olmo kafayla Oyarzabal'a gönderdi. Arka direkte bomboş durumdaki Oyarzabal, tek vuruşla skoru 3-0 yaptı.

36. dakikada kaleci Al Owais'in hatalı pasında araya giren Oyarzabal'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda top, üst direkten auta gitti.

İlk 45 dakikada oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan İspanya, soyunma odasına 3-0 üstünlükle gitti.

İspanya, ikinci yarıyı golle açtı

49. dakikada sağ taraftan Baena'nın kullandığı korner atışında, savunmanın uzaklaştıramadığı topa Cucurella gelişine sert vurdu. Kaleci Al Owais'ten seken top direğin yanındaki Al Tambakti'ye çarparak ağlara gitti: 4-0.

Son Avrupa şampiyonu İspanya, mental ve taktik olarak oyuna hiç ortak olamayan Suudi Arabistan'ı 4-0 yenerek gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

İspanya, bu sonuçla puanını 4'e çıkardı. Suudi Arabistan ise 1 puanda kaldı. H Grubu'ndaki diğer mücadelede Uruguay ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya gelecek.

Oyarzabal, eleştirilere golle yanıt verdi

Grupta Yeşil Burun Adaları'na karşı ilk 30 dakikada topla buluşamadığı için eleştirilen Mikel Oyarzabal, Suudi Arabistan karşısında aynı zaman diliminde 2 gol, 1 asistlik performansa imza attı.

Real Sociedad forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, İspanya ile son 13 maçta 14 gol attı.

Yamal, Dünya Kupası'nda siftah yaptı

İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal, kariyerinin ilk Dünya Kupası golünü Suudi Arabistan karşısında attı.

Yamal, 19 yaşına girmeden Dünya Kupası'nda gol atan tarihteki yedinci oyuncu oldu.

Fas kökenli futbolcu, attığı golün ardından sevincini secdeye giderek gösterdi.

Su molasına tribünlerden tepki

Atlanta Stadı'ndaki taraftarlar, ikinci yarıda verilen su molasına tepki gösterdi.

Turnuvayı takip eden bazı futbolseverler, çatı ve klima sistemi bulunan statlarda su molasıyla oyunun durdurulmasına karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, İspanya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0 Yenerek Gürültü Koptu - Son Dakika

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