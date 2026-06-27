İspanya, Uruguay'ı 1-0 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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İspanya, Uruguay'ı 1-0 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi

27.06.2026 08:01
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2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda İspanya, Uruguay'ı 1-0 mağlup ederek üst tura geçti.

Stat: Guadalajara

Hakemler: Ismail Elfath, Corey Parker, Kyle Atkins (Amerika Birleşik Devletleri)

Uruguay: Muslera (Dk. 46 Rochet), Varela, Caceres, Olivera, Sanabria (Dk. 70 Rodriguez), Ugarte (Dk. 45 de la Cruz), Canobbio, Bentancur, Valverde (Dk. 57 Vinas), Araujo, Nunez

İspanya: Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Merino (Dk. 60 Olmo), Rodri, Pedri (Dk. 60 Fabian Ruiz), Yamal (Dk. 76 Williams), Baena (Dk. 66 Pino) Oyarzabal (Dk. 76 Ferran Torres)

Goller: Dk. 42 Baena (İspanya)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Canobbio (Uruguay)

Sarı kartlar: Dk. 46 Baena (İspanya), Dk. 54 Sanabria, Dk. 58 Varela, Dk. 90+3 de la Cruz (Uruguay)

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu son haftasında İspanya, Uruguay'ı 1-0 yenerek gruptan çıktı.

Karşılaşmanın ilk bölümleri iki takımın da birbirine karşı oyununu kabul ettirmeye çalışmasıyla geçti. İspanya, Lamine Yamal'la tehlikeli olmaya çalışırken Uruguay da savunmada kazandığı toplarla hızlı hücum denemeleri yaptı. Su molasının ardından sağ kanattan Varela ve Bentancur ikilisinin geliştirdiği ataklarla pozisyon arayan Uruguay 32. dakikada yakaladığı fırsatı değerlendiremedi. Güney Amerika temsilcisi ilk yarının bu bölümünde oyununu İspanya'ya kabul ettirmeyi başarsa da kalesinde golü gördü ve İspanya, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya kalede değişiklik yaparak başlayan Uruguay, Muslera'nın yerine Rochet'i oyuna soktu. İlk dakikalarda beraberliği yakalamak için baskılı oynayan Uruguay ilerleyen dakikalarda temposunu kaybetti. Son yarım saate girilirken savunmayı arka plana atan Uruguay bu bölümde bir kez daha İspanya kalesinde baskılı olsa da arkada önemli boşluklar bırakmaya başladı. Oyunu İspanya yarı alanına yıksa da savunmayı aşmakta güçlük yaşayan Uruguay, zaman zaman taraftarlarını heyecanlandırsa da skoru çevirecek golü bulamadı ve İspanya maçı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla grupta puanını 7 yapan İspanya bir üst tura yükselirken, 2 puanda kalan Uruguay, Dünya Kupası'na veda etti.

27. dakikada Valverde baskıyla topu sağ taraftan kapıp çizgiye inerek içeri çevirdi, Nunez altı pasta topa dokunamadı.

32. dakikada Uruguay gole yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta kalesini terk eden Simon'un kontrol edemediği topu alan Canobbio ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti ama topa İspanyol savunmasını geçiremedi.

36. dakikada Bentancur'un ceza sahası dışından çektiği şutta top üstten auta gitti.

42. dakikada İspanya'nın golü geldi. Sağ tarafta topla buluşan Llorente'nin ortasında ceza sahası içindeki tek İspanyol olan Baena topu kontrol ettikten sonra şutunu çekti, Muslera'nın müdahalesi yetersiz kalınca top ağlarla buluştu: 0-1

45+7. dakikada Araujo'nun soldan içeri çevirdiği topa Laporte kayarak müdahale etti. İspanyol oyuncunun ters vuruşunu kaleci Simon kontrol ederek gole izin vermedi.

63. dakikada Yamal'ın sağdan getirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Olmo'nun müsait durumdaki şutunda top dışarı gitti

82. dakikada Olivera'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu kaleci Simon kornere çeldi.

85. dakikada de la Cruz'un uzaktan çektiği şutu İspanya kalecisi Simon iki hamlede kontrol etti.

86. dakikada İspanya direği geçemedi. Ferran Torres ceza yayı üzerinde topla buluştuktan sonra Olivera'yı geçip ceza sahasına girişinde kaleciyle karşı karşıya şutunu çekti, top üst direkten auta çıktı.

Karşılaşmayı İspanya 1-0 kazandı.

Kaynak: AA

Uruguay, İspanya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya, Uruguay'ı 1-0 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

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