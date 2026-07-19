İspanya ve Arjantin Finalde!

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final maçının hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Stat: New Jersey

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal

Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, de Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico Gonzalez, Julian Alvarez, Messi