İspanya'da olaylı maçın ardından gündem yine Arda Güler - Son Dakika
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İspanya'da olaylı maçın ardından gündem yine Arda Güler

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İspanya\'da olaylı maçın ardından gündem yine Arda Güler
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Real Madrid'in Villarreal'i mağlup ettiği olaylı maçta Arda Güler'in performansı İspanya'da gündem oldu. Milli futbolcunun sergilediği oyundan övgüyle bahsedildi. İşte detaylar...

İspanya La Liga'da Real Madrid, 8. hafta maçında sahasında Villarreal'i 3-1 mağlup etti. 

VINICIUS KIRMIZI KART GÖRDÜ

Real Madrid'de Brezilyalı oyuncu Vinicius Junior'ın ikinci yarıda gördüğü kırmızı kart maça damga vurdu. Rakibinin saçını çeken yıldız isim, kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI ALKIŞ ALDI

Kritik bir galibiyet elde eden Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, performansıyla İspanyol basınında yeniden gündem oldu. İlk 11'de başladığı maçta 77 dakika sahada kalan milli oyuncu, yerini Camavinga'ya bıraktı. 

''AÇIK ARA EN İYİ OYUNCUSUYDU''

Marca'daki haberde,  21 yaşındaki Arda Güler için, "Arda Güler, Real Madrid'in açık ara en iyi oyuncusuydu." ifadeleri kullanıldı.

''USTALIĞIYLA ÖNE ÇIKTI''

Sport'ta ise "Bir kez daha Real Madrid'in en iyi orta saha oyuncusu oldu ve ustalığıyla öne çıktı. Türk oyuncu, potansiyelinin tamamını nasıl ortaya koyacağını biliyor ve Real Madrid'in tartışmasız ilk 11 oyuncusu olarak haklı yerini kazandı." yorumu yapıldı.

''FARKLI BİR ŞEY YAPAN...''

Son olarak Mundo Deportivo'da da manşet olan yıldız isim için "Arda Güler, şu anda Real Madrid'de farklı bir şey yapan tek oyuncu." ifadelerine yer verildi. 

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    Yorumlar (1)

  • Ümit Kaşakcı Ümit Kaşakcı:
    Admin maç 1.0 bitti neredrn gordun 3.1 duzelt 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İspanya'da olaylı maçın ardından gündem yine Arda Güler - Son Dakika
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