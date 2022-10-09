Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi

Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda eşcinsel olduğunu duyurdu. Ezeli rakibi Barcelona'nın efsanesi Puyol ise bu paylaşıma olay bir cevap verdi.

"HİKAYEMİZİ ANLATMANIN ZAMANI GELDİ"

Eşcinsel olduğunu açıklayan Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." ifadelerini kullandı. Casillas'ın paylaşımına yorum yapan Barcelona'nın eski kaptanlarından Carles Puyol ise "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker." diyerek çarpıcı bir açıklamada bulundu. Puyol paylaşımını daha sonra sildi.

İSPANYA MİLLİ TAKIMI'NDA BERABER FORMA GİYDİLER

Real Madrid'in ve Barcelona'nın kaptanlığını yapan Iker Casillas ve Carles Puyol, uzun yıllar İspanya Milli Takımı'nda birlikte forma giydi. 2015'ten 2021'e kadar gazeteci Sara Carbonero ile evli olan Casillas'ın Lucas ve Martin adında 2 çocuğu var.