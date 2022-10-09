Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi - Son Dakika
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Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi

09.10.2022 15:57

Sosyal medya hesaplarından çarpıcı bir eşcinsellik itirafında bulunan efsane kalecisi Iker Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim" dedi. Puyol da bu paylaşıma, "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker" yanıtını verince sosyal medyanın gündemi bir anda ikili oldu. Casillas, daha sonra yaptığı paylaşımı kaldırdı.

Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda eşcinsel olduğunu duyurdu. Ezeli rakibi Barcelona'nın efsanesi Puyol ise bu paylaşıma olay bir cevap verdi.

"HİKAYEMİZİ ANLATMANIN ZAMANI GELDİ"

Eşcinsel olduğunu açıklayan Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." ifadelerini kullandı. Casillas'ın paylaşımına yorum yapan Barcelona'nın eski kaptanlarından Carles Puyol ise "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker." diyerek çarpıcı bir açıklamada bulundu. Puyol paylaşımını daha sonra sildi.

Real Madrid efsanesi Iker Casillas, eşcinsel olduğunu açıkladı

İSPANYA MİLLİ TAKIMI'NDA BERABER FORMA GİYDİLER

Real Madrid'in ve Barcelona'nın kaptanlığını yapan Iker Casillas ve Carles Puyol, uzun yıllar İspanya Milli Takımı'nda birlikte forma giydi. 2015'ten 2021'e kadar gazeteci Sara Carbonero ile evli olan Casillas'ın Lucas ve Martin adında 2 çocuğu var.

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Iker Casillas, Carles Puyol, Real Madrid, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi - Son Dakika
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