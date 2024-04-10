İspanyol Tenisçi Aaron Cortes, 15 Yıl Spordan Men Cezası Aldı - Son Dakika
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Spor

İspanyol Tenisçi Aaron Cortes, 15 Yıl Spordan Men Cezası Aldı

29 yaşındaki İspanyol tenisçi Aaron Cortes, hakkındaki suçlamaları kabul ederek 15 yıl spordan men cezası aldı. Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı (ITIA) tarafından yapılan açıklamada, Cortes'in para karşılığı maçların sonucunu belirleme, tenise bahis oynama ve rüşvet verme suçlamalarını kabul ettiği belirtildi. ITIA, 2016 ile 2018 yılları arasındaki 35 suçlamayı kabul eden tenisçiye 2039 yılına kadar spordan men ve ertelemeli 75 bin dolar para cezası verdi. Cortes'in ITIA ile tam iş birliği yaptığı ve yaptırımı kabul ettiği ifade edildi.

10.04.2024 11:53
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Hakkındaki suçlamaları kabul eden İspanyol tenisçi Aaron Cortes, 15 yıl spordan men cezası aldı.

Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansından (ITIA) yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sporcunun, hakkındaki para karşılığı maçların sonucunu belirleme, tenise bahis oynama, turnuva yetkililerine özel davetiye (wildcard) için rüşvet verme suçlamalarını kabul ettiği kaydedildi.

ITIA, 2016 ile 2018 yılları arasındaki 35 suçlamayı kabul eden İspanyol tenisçiye 2039 yılına kadar spordan men ve 56 bin 250 doları ertelemeli 75 bin dolar para cezası verdi.

Açıklamada, dünya klasmanının en fazla 955. sırasına kadar yükselebilen sporcunun ITIA ile tam iş birliği yaptığı ve anlaşmaya varılan yaptırımı kabul ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Suç, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanyol Tenisçi Aaron Cortes, 15 Yıl Spordan Men Cezası Aldı - Son Dakika

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