Hakkındaki suçlamaları kabul eden İspanyol tenisçi Aaron Cortes, 15 yıl spordan men cezası aldı.
Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansından (ITIA) yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sporcunun, hakkındaki para karşılığı maçların sonucunu belirleme, tenise bahis oynama, turnuva yetkililerine özel davetiye (wildcard) için rüşvet verme suçlamalarını kabul ettiği kaydedildi.
ITIA, 2016 ile 2018 yılları arasındaki 35 suçlamayı kabul eden İspanyol tenisçiye 2039 yılına kadar spordan men ve 56 bin 250 doları ertelemeli 75 bin dolar para cezası verdi.
Açıklamada, dünya klasmanının en fazla 955. sırasına kadar yükselebilen sporcunun ITIA ile tam iş birliği yaptığı ve anlaşmaya varılan yaptırımı kabul ettiği belirtildi.
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