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İspanyol tenisçi Nadal'dan Djokovic'e eleştiri - Son Dakika

İspanyol tenisçi Nadal'dan Djokovic'e eleştiri

15.01.2022 13:24
İspanyol tenisçi Nadal'dan Djokovic'e eleştiri

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 17 Ocak Pazartesi günü başlayacak Avustralya Açık'a katılım durumu belirsizliğini koruyan Sırp Novak Djokovic'in son dönemdeki eylemlerinden rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 17 Ocak Pazartesi günü başlayacak Avustralya Açık'a katılım durumu belirsizliğini koruyan Sırp Novak Djokovic'in son dönemdeki eylemlerinden rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Aşı karşıtlığı nedeniyle Avustralya tarafından vizesinin ikinci kez iptal edilmesinin ardından kararın iptali için tekrar mahkemeye başvuran tek erkekler tenisinin bir numaralı ismi Novak Djokovic'in eylemleriyle çok fazla gündeme geldiğini belirten Nadal, "Açıkçası, bu durumdan yoruldum ve rahatsızlık duyuyorum. Djokovic, turnuvalardan büyük değil." ifadelerini kullandı.

Yaşananların uzamasının kafa karışıklığına yol açtığına değinen 35 yaşındaki Nadal, "Bakış açıma göre, bu olayda cevaplanması gereken çok fazla soru var. Sonunda bir kararın çıkması, herkes için güzel olur. Herkes kendi yolunu seçer. Novak'a bir insan ve sporcu olarak şüphesiz saygı duyuyorum. Ama son haftalarda yaptığı birçok şeye katılmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Djokovic, Kovid-19 aşı zorunluluğu bulunan Melbourne'deki Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti. Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen 34 yaşındaki tenisçi, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı. Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı. Djokovic'in avukatlarından gelen belgeleri inceleyen Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini bir kez daha iptal ettiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine karara itiraz eden Djokovic'in davası, Avustralya Federal Mahkemesine sevk edilmişti. Bu mahkemede alınacak karara göre, Novak Djokovic'in Avustralya Açık'a katılım durumu belirlenecek.

Sabah saatlerinde Göçmen Bakanlığı görevlilerine verdiği ifadenin ardından gözaltına alınan Djokovic, mültecilerin kaldığı otelde tutuluyor.

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Rafael Nadal, Avustralya, Pazartesi, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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