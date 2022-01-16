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Isparta 32 Spor: 1 Bucaspor: 1928: 3 - Son Dakika

Isparta 32 Spor: 1 Bucaspor: 1928: 3

16.01.2022 15:32
Isparta 32 Spor: 1 Bucaspor: 1928: 3

2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Ispartaspor, 2'inci yarının ilk maçında Bucaspor 1928'e sahasında 3-1 mağlup olduMaçın önemli anlarıDakika 9: Bucaspor 1928 atağında Tunç Murat Behram ceza yayına girer girmez sert vurdu, kaleci Furkan Bekleviç topu son anda kurtardı.

2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Ispartaspor, 2'inci yarının ilk maçında Bucaspor 1928'e sahasında 3-1 mağlup oldu

Maçın önemli anları

Dakika 9: Bucaspor 1928 atağında Tunç Murat Behram ceza yayına girer girmez sert vurdu, kaleci Furkan Bekleviç topu son anda kurtardı. Dakika 11: Ispartaspor atağında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Ertuğrul Kurtuluş'un kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

Dakika 20: Bucaspor atağında soldan gelen orta da Tunç arka direkte topa vuramayınca takımını net bir golden etti.

Dakika 30 (GOL): Bucaspor atağında soldan gelen ortada arka direkte Tunç Murat Behram'ın boş kaleye meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

Dakika 37: Ispartasporlu Gökdeniz Varol'un ceza yayı üzerinden sert vuruşu savunmaya da çarparak kornere çeldi.

Dakika 38: Ispartaspor atağında ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Mustafa Diler'in sol çaprazdan sert vuruşunu kaleci kurtardı.

Dakika 40: Bucaspor 1928 atağında savunmanın arkasına atılan topta Furkan ile Bucalı oyuncu Mehmet Fuat Gölbaşı çarpıştı. Bu pozisyonda Buca mutlak bir golü kaçırdı.

2. YARI:

Dakika 56 (GOL) Bucaspor atağında sağdan gelen ortada arka direkte Tunç Murat Behram arka direkte meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2

Dakika 58: Bucaspor atağında Yusuf Yıldırım'ın ortasında Berke'nin vuruşu üst direkten döndü.

Dakika 78: Ispartaspor'un kullandığı serbest atışta Arif'in kafa vuruşunu kaleci Şener kurtardı.

Dakika 82: (GOL): Ispartaspor atağında Arif Birşen'in sağdan ortasında arka direkte Efşan'ın vuruşu meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 1-2

Dakika 86: (GOL) Bucaspor 1928 atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Alper Kadir Durak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3

Maçın karnesi

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Ali Yılmaz xx, Emrah Uluçay xx, Ferhat Çalar xx

Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç x, Efşan Geçgin x, Ertuğrul Kurtuluş x (dk. 62 Hakan Can Çimen x), Kadir Turhan xx, Şamil Başaran x (dk. 58 Akif Özerli x), Gökhan Göksu x, Mustafa Diler x, Arif Birşen x, Mustafa Acar x, Burak Aydın x, Furkan Özdemir x (dk. 58 Ozan İsmail Koç x)

Bucaspor 1928: Şener Özcan xx, Onur Özcan xx, Berke Bıyık xx (dk. 75 Recep Gül x), Tunç Murat Behram xxx (dk. 90 Yalçın Ece Kaya), Metin Yüksel xx, Gökhan Köseoğlu xx, Abdullah Bakıkuv xx, Alper Kadir Duruk xx, Yusuf Yıldırım xx (dk. 75 Enes Alıç x), Saruhan Fındıkçı xx (dk. 85 Osman Işıklı), Mehmet Fuat Gölbaşı xx (dk. 85 Mustafa Hüseyin Seyhan)

Sarı kartlar: Mustafa Diler, Burak Aydın, Arif Birşen, Mustafa Acar, Furkan Özdemir (Isparta 32), Abdullah Balıkuv (Buca 1928)

Goller: dk: 30-56 Tunç Murat Behram, dk. 86 Alper Kadir Duruk (Buca 1928), dk. 82 Efşan Geçgin (Isparta 32 Spor) - ISPARTA

Isparta 32 Spor: 1 Bucaspor: 1928: 3

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Mehmet Fuat Gölbaşı, Mustafa Acar, Bucaspor, Isparta, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Isparta 32 Spor: 1 Bucaspor: 1928: 3 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Isparta 32 Spor: 1 Bucaspor: 1928: 3 - Son Dakika
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