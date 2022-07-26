Isparta 32 Spor'da transfer atağı - Son Dakika
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Isparta 32 Spor'da transfer atağı

26.07.2022 18:23
Isparta 32 Spor'da transfer atağı

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor'da Başkan Süleyman Kabalak ve yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor'da Başkan Süleyman Kabalak ve yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Yusuf Şimşek'ten sonra pembe-yeşilliler, dış transferde Kocaelispor'dan Musa Nizam, İçel İdmanyurduspor'dan kanat oyuncusu Ömer Çiçek ve Fethiyespor'dan ön libero Soner Birinci'yi transfer etti. Adanaspor'la 1. Ligde forma giyen Ömer Çiçek ve profesyonel liglerde forma giyen Soner Birinci, kente gelerek pembe-yeşilli takımla anlaştı - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Ömer Çiçek, Türkiye, Isparta, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Isparta 32 Spor'da transfer atağı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta 32 Spor'da transfer atağı - Son Dakika
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