Isparta 32 Spor’un Yeni Yönetimi Belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Isparta 32 Spor Kulübü'nün kongresinde mevcut başkan Gültekin Özdemir, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Şehrin spor camiasının yoğun ilgi gösterdiği kongrede, kulübün yeni yönetim ve denetim kurulu da belirlendi. Divan başkanlığına Mustafa Özsavlu, Sedat Cican ve Barış Es getirildi.

Seçim sonucunda oluşan yönetim kurulunda Isparta'nın tanınmış isimleri ve genç iş insanları yer aldı. Başkan Özdemir yaptığı açıklamada, "Isparta 32 Spor'un başarısı için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yönetimimizle şehrimizin spor kültürünü daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Isparta 32 Spor Kulübü Yönetim Kurulu listesi

"Gültekin Özdemir, Harun Reşit Aytay, Taner Kaya, Süleyman Dağlı, Ömer Baştok, Ali Toprakçı, Ali Öz, Burak Özdemir, Bünyamin Işık, Mehmet Çetinli, İbrahim Avcı, Emrah Özdemir, Mehmet Ali Erdoğan, Hüseyin Biçici, Muhammed Fatih Öksüz, Gürcan Süvay, Cem Elbiz, Nuri Top, Serkan Başpınar, Emin Ursavaş, Numan Karatepe, Akif Eryiğit." - ISPARTA