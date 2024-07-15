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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Isparta Atatürk Stadı'nda yapılan sezonun ilk antrenmanı Teknik Direktör Fuat Buruk nezaretinde gerçekleştirildi. Buruk, antrenman öncesinde öğrencileriyle toplantı yaptı. Kondisyon çalışmasına ilk günde 28 futbolcu katıldı. İdmanı Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir ve yöneticiler de izledi. - ISPARTA