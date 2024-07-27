Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Tesislerdeki hazırlık kampının ardından 2. etap için Davraz'a çıkan pembe-yeşilliler, kondisyon, kuvvet ağırlıklı antrenmanlar yaparak yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Isparta 32 Spor, 1 haftalık Davraz kampının sonunda U-19 Takımı ile oynadığı özel maçı 3-2 kazandı. Karşılaşmayı Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir ve yöneticilerde izledi. Karşılaşma sonunda futbolcularına 2 gün izin veren Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Fuat Buruk, kamp boyunca futbolcularına yükleme yaptıklarını ve günde çift idmanla sezona hazırlandıklarını söyledi. 2 günlük iznin ardından tekrar Davraz'da toplanacaklarını söyleyen Buruk, eksik bölgelere takviyelerin olacağını dile getirdi. - ISPARTA