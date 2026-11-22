Isparta'da düzenlenen Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi.

Işıkkent Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, Türkiye'nin 102 kulübünden 631 sporcu katıldı.

Şampiyonada ASKİ Spor Kulübü birinci, Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü ikinci, Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü üçüncü oldu.

Dereceye giren kulüp ve sporculara ödülleri, Isparta Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Saygın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ile protokol üyeleri tarafından verildi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AA muhabirine, organizasyonun kazasız ve sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Şampiyonanın Türkiye'deki en büyük halter organizasyonlarından biri olduğunu belirten Ünlü, Isparta'nın da geçmişte olduğu gibi bugün de önemli halter sporcuları yetiştirdiğini ifade etti.

Ünlü, şampiyonanın milli takıma seçilecek sporcuların belirlenmesi açısından da önem taşıdığını vurgulayarak Isparta'da ilerleyen dönemlerde yeniden organizasyon düzenlemeyi temenni ettiklerini kaydetti.