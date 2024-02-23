Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Hasan Ali Şen emekli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Hasan Ali Şen emekli oldu

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Hasan Ali Şen emekli oldu

Halterde yüzlerce milli sporcu yetiştiren ve milli takımda uzun yıllar görev yapan Hasan Ali Şen'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, personelleri ve antrenör özel bir program hazırladı. Şen'in başarılarının yer aldığı özel bir video sinevizyon gösterisiyle anlatılırken, duygu yüklü anlar yaşandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, emeklerinden dolayı Hasan Ali Şen'e çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Şen'i, eşi, kızı, damadı, oğlu halter antrenörü Ferit Şen, gelini Gamze Şen, milli sporcu Fatma Gül Çevik de yalnız bırakmadı. Halter antrenörü Hasan Ali Şen ise Isparta'ya ve Türk sporuna hizmet etmenin gururunu her zaman yaşayacağı ifade ederek, İl Müdürü Danayiyen ve personeline teşekkür etti.

23.02.2024 14:35  Güncelleme: 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Hasan Ali Şen emekli oldu.

Halterde yüzlerce milli sporcu yetiştiren ve milli takımda uzun yıllar görev yapan Hasan Ali Şen'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, personelleri ve antrenör özel bir program hazırladı. Şen'in başarılarının yer aldığı özel bir video sinevizyon gösterisiyle anlatılırken, duygu yüklü anlar yaşandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, emeklerinden dolayı Hasan Ali Şen'e çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Şen'i, eşi, kızı, damadı, oğlu halter antrenörü Ferit Şen, gelini Gamze Şen, milli sporcu Fatma Gül Çevik de yalnız bırakmadı.

Halter antrenörü Hasan Ali Şen ise Isparta'ya ve Türk sporuna hizmet etmenin gururunu her zaman yaşayacağı ifade ederek, İl Müdürü Danayiyen ve personeline teşekkür etti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Fatma Gül, Gençlik, Ali Şen, Isparta, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Hasan Ali Şen emekli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:50:54. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Hasan Ali Şen emekli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement