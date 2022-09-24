Isparta haberi... Isparta 32 Spor: 2-0 - Son Dakika
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Isparta haberi... Isparta 32 Spor: 2-0

24.09.2022 20:32
Isparta haberi... Isparta 32 Spor: 2-0

Isparta spor haberi | STAT: İnegöl ilçeHAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Uğur Önay, Melih KurtuluşİNEGÖLSPOR: Sercan Çobanoğlu- Furkan Özyapı, Medeni Bingöl, Yılmaz Özeren (Dk. 62 Bahadır Taşdelen), Orhan Aktaş, Hamza Özdemir (Dk. 61 Serhat Emirler), Ersel Aslıyüksek, Ethem Ercan Pülgir, Umut Sönmez (Dk.

STAT: İnegöl ilçe

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Uğur Önay, Melih Kurtuluş

İNEGÖLSPOR: Sercan Çobanoğlu- Furkan Özyapı, Medeni Bingöl, Yılmaz Özeren (Dk. 62 Bahadır Taşdelen), Orhan Aktaş, Hamza Özdemir (Dk. 61 Serhat Emirler), Ersel Aslıyüksek, Ethem Ercan Pülgir, Umut Sönmez (Dk. 46 Niyazi Batuhan Salman), Kadir Salih (Dk. 87 Emir Özsoy), Ömer Faruk Ermeç (Dk. 90 Taylan Özgün) ISPARTA 32 SPOR: Furkan Bekleviç - Ömer Kandemir, Soner Birinci (Dk. 87 Ömer Çiçek), Abdullah Topkara (Dk. 87 Cem Özdemir), Fatih Cerlek (Dk. 75 Serhat Yılmaz), Muhammet Aran, Hüseyin Afkan, Burhan Eşer (Dk. 75 Oğuzhan Öztürk), İsmet Kavuştu, Osman Torun, Bahattin Berke DemircanGOLLER: Dk. 69 Ömer Faruk Ermeç,  Dk. 74 Bahadır Taşdelen (İnegölspor)SARI KARTLAR:  Ömer Faruk Ermeç (İnegölspor) Hüseyin Afkan, Burhan Eşer, Muhammet Aran(Isparta)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor sahasında ağırladığı Isparta 32 Spor'u 2-0 mağlup etti.

6'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında çalımlarla ceza sahasına giren Furkan'ın ortasına gelişine vuran Umut, topu az farkla auta attı.60'ıncı dakikadan sonra taraftarlar maçta gol olmayınca 'Şaban Yıldırım istifa' diyerek tezahürat yapmaya başladılar. Tezahüratı duyan Yıldırım ve teknik heyetin, taraftara yönelik hareketleri sonrasında ortalık bir anda karıştı. Taraftarın gerginliği polis ekiplerince yatıştırıldı. 69'uncu dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Ömer'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.74'üncü dakikada gelişen ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Orhan'ın cezasına ortasında topla buluşan Bahadır'ın şutu ağlarla buluştu: 2-0. Oyuncular, gol sevincini teknik direktör Yıldırım ile birlikte kutladı.

Maçta başka gol olmadı ve İnegölspor sahasında Isparta 32 Spor'u 2-0 mağlup etti.


- Bursa
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Kaynak: DHA

Isparta, Bingöl, İnegöl, Umut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Isparta haberi... Isparta 32 Spor: 2-0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Isparta haberi... Isparta 32 Spor: 2-0 - Son Dakika
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