Isparta haberi... Isparta 32 Spor: 2-0

Maçta başka gol olmadı ve İnegölspor sahasında Isparta 32 Spor'u 2-0 mağlup etti.

6'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında çalımlarla ceza sahasına giren Furkan'ın ortasına gelişine vuran Umut, topu az farkla auta attı.60'ıncı dakikadan sonra taraftarlar maçta gol olmayınca ' Şaban Yıldırım istifa' diyerek tezahürat yapmaya başladılar. Tezahüratı duyan Yıldırım ve teknik heyetin, taraftara yönelik hareketleri sonrasında ortalık bir anda karıştı. Taraftarın gerginliği polis ekiplerince yatıştırıldı. 69'uncu dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Ömer'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.74'üncü dakikada gelişen ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Orhan'ın cezasına ortasında topla buluşan Bahadır'ın şutu ağlarla buluştu: 2-0. Oyuncular, gol sevincini teknik direktör Yıldırım ile birlikte kutladı.

Kaynak: DHA

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