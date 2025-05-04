İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı - Son Dakika
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Spor

İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

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Nesine 2. Lig Beyaz Grub'u birinci bitiren Sarıyer'in taraftarları, şampiyonluğu kutlamak için Sarıyer Meydanı'nda toplandı. Futbol kulübü başkanı ve yönetimin de katıldığı kutlamalarda taraftarlar, İstanbul Boğazı'nda teknelerle tur atarak sevinçlerini paylaştı.

04.05.2025 17:40  Güncelleme: 17:51
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Nesine 2. Lig Beyaz Grub'u birinci bitirerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer'in taraftarları, şampiyonluğu kutladı.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA SARIYERSPOR COŞKUSU

Kutlama etkinlikleri için Sarıyer Meydanı'nda toplanan lacivert-beyazlı taraftarlar, tezahürat ve bayraklarla takıma destek verdi. Sonrasında teknelere geçen taraftarlar, İstanbul Boğazı'nda tur atarak şampiyonluk sevincini yaşadı. Kutlamalara Sarıyer Kulübü Başkanı Salih Bayraktar, yönetim kurulu üyeleri ile takımın teknik heyet ve oyuncuları katıldı. Sarıyerli taraftarların İstanbul Boğazı'nda tekneleriyle yaptığı kutlama renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

82 PUANLA ŞAMPİYON OLDU

Sarıyerspor, ligi 82 puanla en yakın rakibi Batman Petrolspor'un 2 puan önünde lider bitirerek şampiyonluğa ulaştı. İstanbul ekibi, 20 yıl aranın ardından 1. Lig'de mücadele edecek.

İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı
İstanbul Boğazı\'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

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Son Dakika Spor İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Acik:
    ulan petrol kepezi yenemedinya bunları şampiyon yaptin 8 5 Yanıtla
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