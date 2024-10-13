İstanbul'da Badminton Turnuvası Sona Erdi

İstanbul'da düzenlenen Victor International Challenge 2024 Badminton Turnuvası sona erdi.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, GSB Başakşehir Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya 22 ülkeden 240 sporcu katıldı.
Turnuvada dereceye giren sporcular şöyle:
Tek erkekler
1- Kalle Koljonen (Finlandiya)
2- Aryamann Tandon (Hindistan)
3- Saneeth Dayanand (Hindistan)
3- Harry Huang (İngiltere)
Tek kadınlar
1- Keisha Fatimah Azzahra (Azerbaycan)
2- Amalie Schulz (Danimarka)
3- Leonice Huet (Fransa)
3- Anna Tatranova (Fransa)
Çift erkekler
1- Eloi Adam-Leo Rossi (Fransa)
2- Julien Maio-William Villeger (Fransa)
3- Rory Easton-Alex Green (İngiltere)
3- Mael Cattoen-Lucas Renoir (Fransa)
Çift kadınlar
1- Paula Lopez-Lucia Rodriguez (İspanya)
2- Polina Buhrova-Yevheniia Kantemyr (Ukrayna)
3- Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin (Türkiye)
3- Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci (Türkiye)
Karışık çiftler
1- Julien Maio-Lea Palermo (Fransa)
2- Rohan Kapoor-Gadde Ruthvika Shivani (Hindistan)
3- Rory Easton-Lizzie Tolman (İngiltere)
3- William Villeger-Flavie Vallet (Fransa)
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