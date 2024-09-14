İstanbul Gençlikspor 3-1 Kazandı

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 3. grupta İstanbul Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
İstanbul Gençlikspor, Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-20, 25-23, 22-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 kazandı.
Kupada 3. Grup'ta yarın Cizre Belediyespor-İstanbul Gençlik Spor maçı oynanacak. Karşılaşmanın ardından çeyrek finale yükselecek son takım belli olacak.
1. Grup'ta Arkas Spor, 2. Grup'ta ise Altekma çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.
Geçen sezon Efeler Ligi'nde ilk 5 sırayı alan Halkbank, Fenerbahçe Medicana, Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta ve Spor Toto, kupaya çeyrek finalden başlayacak.
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