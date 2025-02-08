İstanbul Gençlikspor Altekma'yı 3-1 Yendi - Son Dakika
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İstanbul Gençlikspor Altekma'yı 3-1 Yendi

İstanbul Gençlikspor Altekma\'yı 3-1 Yendi

SMS Grup Efeler Voleybol Ligi'nde İstanbul Gençlikspor, Altekma'yı deplasmanda mağlup etti.

08.02.2025 18:18
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Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Sadettin Deneri, Ferhat Büyükpamukçu

Altekma: Bahov, Özgür Karababa, Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Gutierrez, ( Arda Kara, Niyazi Ulaş Dokumacı, Mehmet Boğaçhan Zambak, Hüseyin Şahin, Dünya Kandemir, Uray Kursav, Zilic)

İstanbul Gençlikspor: Hakan Sıkar, Gunter, Sharifi, Yiğit Savaş Kaplan, Mejias, Enaboifo, (Abdülsamet Yalçın, Furkan Aydın, Orçun Ergün)

Setler: 13-25, 15-25, 25-22, 23-25

Süre: 109 dakika (23, 23, 30, 33)

SMS Grup Efeler Voleybol Ligi'nin 21. haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Altekma'yı 3-1 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İstanbul Gençlikspor Altekma'yı 3-1 Yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Gençlikspor Altekma'yı 3-1 Yendi - Son Dakika
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