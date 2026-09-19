İstanbul Gençlikspor, Vilnius'ta 34-31 yenilse de skor avantajıyla 2. tura yükseldi

İstanbul Gençlikspor, Vilnius'ta 34-31 yenilse de skor avantajıyla 2. tura yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanşında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Litvanya'nın Vilnius VHC Sviesa takımına 34-31 yenildi. Ancak ilk maçı 44-37 kazanan İstanbul ekibi, skor avantajıyla Avrupa Kupası'nda 2. tura yükseldi.
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Litvanya'nın Vilnius VHC Sviesa takımına 34-31 yenilse de skor avantajıyla bir üst tura yükseldi.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan maçın ilk yarısını 17-14 geride bitiren İstanbul ekibi, müsabakadan da 34-31 mağlup ayrıldı.
Turun ilk karşılaşmasını 44-37 kazanan İstanbul Gençlikspor, elde ettiği skor avantajıyla Avrupa Kupası'nda 2. tura yükseldi.
Kaynak: AA
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