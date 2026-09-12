İstanbul Gençlikspor, Vilnius VHC Sviesa'yı 44-37 yenerek turda avantaj yakaladı
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında İstanbul Gençlikspor, Litvanya ekibi Vilnius VHC Sviesa'yı 44-37 mağlup etti. İlk yarıyı 20-16 önde geçen temsilci, rövanşı 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacak.
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında İstanbul Gençlikspor, Litvanya'nın Vilnius VHC Sviesa ekibini 44-37 mağlup etti.
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 20-16 önde kapattı.
İkinci devrede farkı koruyan İstanbul Gençlikspor, maçı da 44-37 kazandı.
Türk temsilcisi, rövanş mücadelesini 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacak.
Kaynak: AA
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