İstanbul'un fethi anısına İstanbul Boğazı'nda tekne ve bot yarışları yapılacak - Son Dakika
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İstanbul'un fethi anısına İstanbul Boğazı'nda tekne ve bot yarışları yapılacak

27.05.2022 15:45
İstanbul'un fethi anısına İstanbul Boğazı'nda tekne ve bot yarışları yapılacak

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde yat ve sportsboat yarışları gerçekleştirilecek.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde yat ve sportsboat yarışları gerçekleştirilecek.

Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde İstanbul Yelken Kulübü ve Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü tarafından organize edilecek yarış, 29 Mayıs Pazar günü İstanbul Boğazı'nda yapılacak.

IRC ve gezi sınıfı yatlarla sportsboat sınıf teknelerin katılacağı yarış saat 14.00'de başlayacak.

Yaklaşık 9,5 deniz mili uzunluğunda bir rotada yarışacak tekneler, İstanbul Boğazı'ndaki Büyükdere koyundan start alacak ve Dolmabahçe Sarayı önünde mücadeleyi tamamlayacak.

Yarış sonrası ödül töreni ise İstanbul Yelken Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İstanbul'un fethi anısına İstanbul Boğazı'nda tekne ve bot yarışları yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un fethi anısına İstanbul Boğazı'nda tekne ve bot yarışları yapılacak - Son Dakika
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