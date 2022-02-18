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İstanbul Yarı Maratonu kayıtları 1 Mart'ta sona erecek - Son Dakika

İstanbul Yarı Maratonu kayıtları 1 Mart'ta sona erecek

18.02.2022 10:44
İstanbul Yarı Maratonu kayıtları 1 Mart'ta sona erecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu'nun kayıt süreci 1 Mart Salı günü sona erecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu'nun kayıt süreci 1 Mart Salı günü sona erecek.

Spor İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Dünya Atletizm Birliğinin (World Athletics) 2021 yol yarışları değerlendirme listesinde en yüksek puanı alarak "Yılın en iyi yarışı" olarak gösterilen yarı maraton, bu yıl 27 Mart Pazar günü koşulacak.

Tarihi Yarımada'da 45 farklı ülkeden yaklaşık 8 bin sporcuyu ağırlamaya hazırlanan organizasyon için son kayıt günü, 1 Mart olarak belirlendi. Yarı maratonun kayıt işlemleri "www.istanbulyarimaratonu.com" internet adresinden gerçekleştiriliyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Salı, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İstanbul Yarı Maratonu kayıtları 1 Mart'ta sona erecek - Son Dakika Spor


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