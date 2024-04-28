İstanbul Yarı Maratonu'nu Hicham Amghar ve Sheila Chelangat kazandı
İstanbul Yarı Maratonu'nda erkeklerde Faslı atlet Hicham Amghar, kadınlarda ise Kenyalı atlet Sheila Chelangat birinci oldu. Yarışta Amghar, 1 saat 2 dakika 34 saniyelik derecesiyle zafere ulaşırken, Chelangat ise 1 saat 11 dakika 45 saniyelik derecesiyle birincilik elde etti.
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28.04.2024 12:18:04. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Yarı Maratonu'nu Hicham Amghar ve Sheila Chelangat kazandı - Son Dakika
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