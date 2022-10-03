İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi - Son Dakika
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İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi

03.10.2022 22:09

Spor Toto Süper Lig'de 8'inci haftanın kapanış karşılaşmasında İstanbulspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig'de 8'inci haftanın kapanış karşılaşmasında İstanbulspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 69'uncu dakikada Rroca ve 74'üncü dakikada Topalli kaydetti. Fatih Karagümrük'ün karşılaşmadaki tek golü ise 37'nci dakikada Diagne'den geldi. Bu sonuçla İstanbulspor puanını 8'e yükseltirken, Fatih Karagümrük 6 puanda kaldı.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Ali Şansalan, Yusuf Bozdoğan, Özgür Ertem

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Salih Dursun (Dk. 73 Levent Mercan), Biraschi, Caulker, Caner Erkin, Dresevic, Jimmy Durmaz (Dk. 78 Burak Kapacak), Ozdoev, Colley (Dk. 61 Kerim Frei), Kouassi (Dk. 78 Borini), Diagne

İSTANBULSPOR: Jensen - Okan Erdoğan, Mehremic, Duhan Aksu, Oğuzhan Berber, Melih Kabasakal (Dk. 46 Rroca), Muhammer Sarıkaya, Ali Yaşar (Dk. 46 Mehmet Yeşil), Jetmir Topalli (Dk. 84 Cajic), Emir Kaan (Dk. 72 Ethemi), Guri (Dk. 46 İbrahim Yılmaz)

GOLLER: Dk. 37 Diagne (Fatih Karagümrük) - Dk. 69 Rroca, Dk. 74 Topalli (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Viviano, Diagne (Fatih Karagümrük) - Emir Kaan Gültekin, Rroca (İstanbulspor)

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi - Son Dakika
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