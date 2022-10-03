Spor Toto Süper Lig'de 8'inci haftanın kapanış karşılaşmasında İstanbulspor deplasmanda Fatih Karagümrük 'ü 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 69'uncu dakikada Rroca ve 74'üncü dakikada Topalli kaydetti. Fatih Karagümrük'ün karşılaşmadaki tek golü ise 37'nci dakikada Diagne'den geldi. Bu sonuçla İstanbulspor puanını 8'e yükseltirken, Fatih Karagümrük 6 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi - Son Dakika

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