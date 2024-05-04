İstanbulspor, Adana Demirspor Karşısında Geriye Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İstanbulspor, Adana Demirspor Karşısında Geriye Düştü

İstanbulspor, Adana Demirspor Karşısında Geriye Düştü

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında İstanbulspor ile Adana Demirspor arasındaki mücadelede ilk yarıyı Adana Demirspor 1-0 önde tamamladı. Adana Demirspor'un golünü Yusuf Barasi attı.

04.05.2024 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında İstanbulspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Manev'in savunmanın arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içi sağ tarafında İsmail Çokçalış'ın kontrol edip içeri çevirdiği topa altıpas içerisinde Yusuf Barasi'nin diziyle yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

20. dakikada savunmanın kaptırdığı topta araya giren Yusuf Barasi, topla birlikte ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mücahit Serbest'in kurtarışında meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

23. dakikada sağ kanattan Sambissa'nın yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Loshaj'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

29. dakika Sambissa'nın pasında sol kanatta topla buluşan Mamadou, ceza yayı sol tarafına kadar ilerleyip yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın kale direğine çarpıp oyuna alanına döndü.

34. dakikada savunmanın kaptırdığı topta araya giren Yusuf Erdoğan'ın ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta kaleci Mücahit Serbest'in müdahalesi sonrası ceza sahası içi sol çaprazda topu önünde bulan Mendoza, kaleye yüzünü dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Mehmet Salih Mazlum, Ali Can Alp

İstanbulspor: Mücahit Serbest, Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Coly, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Sambissa, Mamadou, Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Murat Eser, Vefa Temel, Emir Vuruşaner, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Tunahan Şamdanlı, Baran Vardar, Traore, Eren Arda Şan, Jackson

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Manev, Abdulsamet Burak, Mohammadi, Maestro, Michut, Mendoza, Yusuf Barasi, Yusuf Erdoğan, Balotelli

Yedekler: Yılmaz Aktaş, Deniz Eren Dönmezer, Tayfun Aydoğan, Alioui, İzzet Çelik, Aymbetov, Burhan Ersoy, Dorukhan Toköz, Ozan Demirbağ, Fougeu

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Yusuf Barasi (dk. 10) (Adana Demirspor)

Sarı kart: Balotelli (Adana Demirspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, İstanbulspor, Trendyol, Adana, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor, Adana Demirspor Karşısında Geriye Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 5 yaşındaki Edanur, çukura düşerek ölmüştü 4 İBB çalışanı için gözaltı kararı 5 yaşındaki Edanur, çukura düşerek ölmüştü! 4 İBB çalışanı için gözaltı kararı
15:30 Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi
15:29 Araç sahipleri nefes alacak Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor Araç sahipleri nefes alacak! Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor
12:39 İçişleri’nden tasarruf adımı Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı
17:01 Acun’un takımına şok Premier Lig hayalleri suya düştü Acun'un takımına şok! Premier Lig hayalleri suya düştü
16:39 Bakan Yerlikaya’dan Fatih’teki gaspçıyla ilgili açıklama: Gereği yapıldı Bakan Yerlikaya'dan Fatih'teki gaspçıyla ilgili açıklama: Gereği yapıldı
15:27 Nişantaşı’nda 3 şahıs, 10 bin dolar değerinde 5 bilezik çalarak kayıplara karıştı Nişantaşı'nda 3 şahıs, 10 bin dolar değerinde 5 bilezik çalarak kayıplara karıştı
14:44 Herkes onu konuşuyor Hamit Altıntop’un A Milli Takım için ettiği laflara bakın Herkes onu konuşuyor! Hamit Altıntop'un A Milli Takım için ettiği laflara bakın
14:41 Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal’dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal'dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle
14:29 Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu Alex’ten önce kızı geldi Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu! Alex'ten önce kızı geldi
13:55 SP’nin Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
11:43 Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı O anlar kamerada Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı! O anlar kamerada
11:42 28 yaşındaki kadın, sokakta tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi 28 yaşındaki kadın, sokakta tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 17:13:56. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbulspor, Adana Demirspor Karşısında Geriye Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement