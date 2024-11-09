Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
34. dakikada Fofana'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ciss'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solunda dışarıya gitti.
41. dakikada Jackson Kenio'nun ara pasında defasın arkasına sarkan Emir Kaan Gültekin ceza sahası içi sol tarafında topla buluştu. Emir Kaan'ın içeriye çevirdiği topta Sambissa kale önünde müsait pozisyonda boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
74. dakikada Yunus Bahadır'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu alan Jackson Kenio'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
76. dakikada ceza yayında topla buluşan Ciss'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
Hakemler: Yasin Kol, Onur Gülter, Serdar Osman Akarsu
İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Yunus Bahadır dk. 62), Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Duhan Aksu (Ali Yaşar dk. 69), Kubilay Sönmez (Muammer Sarıkaya dk. 76), Modestas Vorobjovas, Florian Loshaj, David Sambissa (Kerem Şen dk. 62), Jackson Kenio, Emir Kaan Gültekin
Yedekler: Mücahit Serbest, Halil Yiğit Yitmez, Ologo, Dijlan Aydın
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Adanaspor: Korcan Çelikay, Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Donkor, Fofana, Innocent (Dabo dk. 46), Harun Alpsoy, Yepie Yepie (Devran Şenkurt dk. 90+3), Diakite, Ciss, Metehan Altunbaş (Doğukan Emeksiz dk. 74)
Yedekler: Jankat Yılmaz, Hıdır Aytekin, Cem Güzelbay, Burhan Uzun, Metehan Mustafa Mollaoğlu, Emir Can Aksu
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Sarı kartlar: Yepie Yepie, Harun Alpsoy, Feyzi Yıldırım, Fofana (Adanaspor), Kubilay Sönmez (İstanbulspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › İstanbulspor - Adanaspor: 0-0 - Son Dakika
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