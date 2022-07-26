Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun da yer aldığı törende, orta sahada görev alan 35 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › İstanbulspor, Alman futbolcu Patrick Ebert'i transfer etti - Son Dakika

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