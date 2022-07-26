İstanbulspor, Alman futbolcu Patrick Ebert'i transfer etti - Son Dakika
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İstanbulspor, Alman futbolcu Patrick Ebert'i transfer etti

26.07.2022 18:10
İstanbulspor, Alman futbolcu Patrick Ebert'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Alman futbolcu Patrick Ebert'i kadrosuna dahil etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Alman futbolcu Patrick Ebert'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun da yer aldığı törende, orta sahada görev alan 35 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Patrick Ebert, kariyerinde Hertha Berlin, Valladolid, Spartak Moskova, Rayo Vallecano, Ingolstadt, Dinamo Dresden, Xanthi ve Kavala'da forma giydi.

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Kaynak: AA

İstanbulspor, Spor, Son Dakika

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